  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +5 / +14
Варна: +2 / +10
Сандански: +9 / +15
Русе: +5 / +12
Добрич: +2 / +12
Видин: +7 / +13
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +1 / +14
Смолян: +0 / +8
Кюстендил: +7 / +15
Стара Загора: +4 / +12

Сутрешни мъгли и температури до 16° в сряда

  • Сподели в:
  • Viber
Сутрешни мъгли и температури до 16° в сряда
A A+ A++ A

В сряда ще преобладава слънчево време. Преди обяд мъгливо ще бъде все още на места в равнините и низините. След обяд над Западна България високата и средната облачност ще се увеличава. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието – между 7° и 10°, за София – около 14°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

#пролет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?