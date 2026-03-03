Пак самоубийство на мастит руски бизнесмен в Москва: Името му изплува в досиетта "Епстийн"

Чеченският бизнесмен и бивш сенатор Умар Джабраилов бе открит мъртъв в луксозния си апартамент в Москва. Смъртта му настъпва само седмици след като името му беше публикувано в последния пакет документи по делото срещу Джефри Епстийн. Джабраилов е известен с близките си отношения с Гислейн Максуел, осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, която той публично е наричал своя "сродна душа".

Според руското издание "Комерсант", което се позовава на полицейски източници,

67-годишният магнат е намерен в понеделник около 3 часа сутринта с огнестрелна рана в главата.

До тялото му е открит пистолет "Лугер". Властите работят по версия за самоубийство, въпреки че не е оставено предсмъртно писмо. Източници припомнят, че в последните години Джабраилов е натрупал огромни дългове. Той вече е правил неуспешен опит да сложи край на живота си - през 2020 г.

Появата на името на Джабраилов в архивите по делото "Епстийн" разкри негова имейл кореспонденция с Максуел от 2001 г. В съобщенията той организира посрещането ѝ в Москва, заедно с Епстийн и друг техен спътник.

"Скъпа Гислейн... Наистина искам да те видя, но трябва да знам точно кога пристигаш, защото искам да се погрижа за теб и да организирам посрещането", пише Джабраилов на 24 май. В отговора си ден по-късно Максуел потвърждава, че ще пристигне следващата седмица заедно с "Джефри, Том и аз".

Макар детайлите около връзката им да остават неясни, самият Джабраилов е коментирал познанството си с тях след осъждането на Максуел. "Познавах Епстийн. С него ме запозна Гислейн Максуел - моя сродна душа", заявява той пред агенция East 2 West. "Никога обаче не съм си представял, че са били партньори... Съжалявам, че Гислейн, тази най-чаровна жена, получи доживотна присъда".

Умар Джабраилов, роден в Чечня, е знакова фигура в руския бизнес елит от 90-те години. Той е бил собственик на хотел "Радисън Славянская" в Москва и е ръководил голяма компания за управление на търговски центрове. Между 2004 и 2009 г. е бил сенатор в Съвета на федерацията, а през 2000 г. се кандидатира за президент срещу Владимир Путин, като получи под 0,1% от гласовете.

Миналия вторник беше разпространена информация, че

друга знаменитост от архивите на Епстийн е посегнала на живота си.

Според норвежкия портал iNyheter бившият премиер на Норвегия и бивш генерален секретар на Съвета на Европа (2009 до 2019 г.) Турбьорн Яглан е опитал самоубийство. Политикът е бил хоспитализиран в тежко състояние. Порталът твърди, че на 17 февруари Норвежката асоциация на редакторите и избрани местни редактори са постигнали споразумение с адвоката на бившия премиер - Андерс Бросвеет, случаят да не бъде отразяван. iNyheter обаче е получил потвърждение от независим източник, а след това и от самия адвокат в телефонен разговор. Няколко часа след публикуването на новината в норвежкия портал, адвокатът на Ягланд отрича информацията пред няколко от големите местни медии.