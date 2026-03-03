Президентът: 3 март е мерило за нас, нашата принадлежност, памет и идентичност

Трети март не е само една особена дата в българския календар, а е мерило за нас, нашата принадлежност, нашата памет и нашата идентичност. Това каза в словото си президентът Илияна Йотова, която прие почетния строй на представителните части на Българската армия.

Президентът подчерта, че този ден е на българската свобода и е неизменна мечта на поколения българи – за свобода, независимост и собствено отечество.

Държавният глава посочи, че тази мечта е родена от мъченичеството на народа по време на петвековното османско владичество и от паметта за многовековната и славна българска история.

Илияна Йотова припомни ролята на Руско-турската война за Освобождението на България и значението на Санстефанския мирен договор за завръщането на името България в световната история.

Тя подчертa, че това е била справедлива кауза, която е привлякла воини, офицери и доброволци от Русия и е резонирала в тогавашна Европа.

Президентът отдаде почит на българските опълченци – офицери, кадети, интелектуалци и борци за свобода, които с героизма си са допринесли за историческата победа.

"Историята не помни техните имена, но ги назовава мъченици, победители, герои", добави Йотова.

Президентът отбеляза, че днес места като Шипка, Шейново, София, Плевен и Стара Загора са места, където отиваме със смирение и размисъл и където можем да кажем "единствено благодарност и молитва".

Илияна Йотова подчерта, че всеки човек чете датата по различен начин:

"Всеки един от нас прочита по различен начин понятията за свобода, правда, справедливост, памет. По различен начин вярва. Но накрая прави своя избор“, заяви тя и допълни, че изборът също е личен. Но нека направим общ този избор – общ да бъде пътят ни напред, добави тя.

Йотова каза още, че или заедно ще изкачваме високите постижения на българската нация, ще ги гарантираме и ще ги уважаваме, или ще поемем "надолу – към апатията, примирението и разделението".

"Ако сме разбрали уроците на историята и заветите на героите, трябва да изберем първия път", добави тя.

В словото си президентът припомни и завета на оцелелите опълченци, поставили първия камък на паметника на Шипка:

"В паметта не може да има разделение. Паметта е съединение. А съдбата българска е единение" "Поклон пред паметта на всички герои, дарили живота си за свободата на милото ни отечество. Да живее България!", завърши словото си президентът Илияна Йотова.