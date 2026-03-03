Продължава стремителното поскъпване на суровия петрол и природния газ вследствие от бойните действия във и около Персийския залив.

Петролът сорт Брент поскъпна с 8% до 83 долара за барел - най-високото равнище от юли 2024 г. и с 15% над равнището от миналия петък.

Ирак - вторият по големина производител на петрол в ОПЕК, предупреди, че може да съкрати добивите с 3 милиона барела дневно, ако в следващите дни Ормузкият проток не бъде отворен. Иракските добиви вече са съкратени с над 1,1 милиона барела, а стотици танкери изчакват на котва от двете страни на протока.

От началото на войната миналата събота иранските въоръжени сили поразиха пет танкера. Техеран продължава атаките с дронове по енергийна инфраструктура в Залива. Днес пожар избухна в пристанището Фуджайра в Обединените арабски емирства, малко преди това пламна и Дукъм на източното крайбрежие на Оман.



Вчера подобни нападения принудиха Саудитска Арабия да затвори най-голямата си рафинерия, а Катар - да спре производството на втечнен газ.



Ефектът се усеща най-силно в Азия, като Индия вече въведе режим в подаването на газ за индустрията, а в Китай редица рафинерии ограничават производството.

В Европа вчера цените на природния газ скочиха с 40%, а днес - за кратко с още 40%, преди да възстановят част от позициите си.