Тити Папазов и още 140 души се прибраха от Израел с полет от Оман

Полет със 140 души от Оман кацна на летище "Васил Левски" в София. Собственикът на една от чуждестранните нискотарифни компании е организирал прибирането на служителите си, които са били в държави в Близкия изток.

Баскетболният треньор Тити Папазов е сред пътниците, успя да се прибере от Израел. Той и баскетболният тим на „Апоел” (Тел Авив) прекараха последните 24 часа в път с автобус до израелския курорт Ейлат, след което летели от египетския град Таба за Атина, а тази сутрин – и към София.

„Невероятно божие съвпадение на празника. Не съм го направил, за да е по-спокойно за семейството ми, но наистина не е лесно - война е. За хората, които са в България и мислят за своите близки в Израел, е много по-трудно. Единствено малко по-атрактивно беше на границата с Египет, защото пеша трябва да се пътува и ние бяхме готови за нещо много тежко”, заяви треньорът буквално след кацането си.



Сред пътниците има представители на авиокомпанията от различни националности, членове на техните семейства, както и дипломати. Вчера те са отпътували от Абу Даби с автобус до Мускат и тази сутрин самолетът е излетял за София.

Държавата гарантира, че всички наши сънародници ще бъдат прибрани в България по най-бързия, по най-сигурния начин. Обсъждат се различни възможности, варианти, маршрути, но най-важна е безопасността на българските граждани.



Това подчерта по-рано служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет след спешна среща, свикана от него във връзка с евакуацията на български граждани от Близкия изток.



Той потвърди, че имаме самолети, които са в готовност да излетят, като още утре се очаква да бъде осъществен такъв полет от Оман. Очаква се с него да се приберат у нас около 300 души.



Външната министърка Надежда Нейнски уточни, че такъв полет ще бъде осъществен само ако ситуацията на място е безопасна.