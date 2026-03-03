Иран моли ООН да спре войната
Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната, противопоставяща Ислямската република на Съединените щати и Израел.
Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, ако пожелае, както и че има дълг по отношение на това. "Няма пречка пред него да действа с изключение на собствената му воля", добави той.
Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето.
Съединените щати и Израел извършиха в събота нападения срещу Иран, които отнеха живота на върховия лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Иран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток.
Техеран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол. От понеделник войната се разпространи и на територията на Ливан, където "Хизбула" извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.
