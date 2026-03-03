Тръмп: Иран иска да преговаряме, но е твърде късно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е твърде късно за преговори с Иран. Той съобщи това в социалната мрежа Truth Social.



''Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, флот и ръководство са унищожени. Те искат да преговарят. Казах: Твърде късно е!'', написа американският лидер в социалната платформа.



Припомняме, че на сутринта на 28 февруари Израел започна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. Това се оказа съвместна операция с въоръжените сили на САЩ.



Израел нарече операцията срещу Иран ''Ревящият лъв'', а САЩ - ''Епична ярост''.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че целта на операцията срещу Иран е да ''унищожи иранската ракетна индустрия и нейния флот''.