Тръмп: Иран иска да преговаряме, но е твърде късно

Стопкадър/YouTube/Sky News
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е твърде късно за преговори с Иран. Той съобщи това в социалната мрежа Truth Social.

''Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, флот и ръководство са унищожени. Те искат да преговарят. Казах: Твърде късно е!'', написа американският лидер в социалната платформа.

Припомняме, че на сутринта на 28 февруари Израел започна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. Това се оказа съвместна операция с въоръжените сили на САЩ.

Израел нарече операцията срещу Иран ''Ревящият лъв'', а САЩ - ''Епична ярост''.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че целта на операцията срещу Иран е да ''унищожи иранската ракетна индустрия и нейния флот''.

