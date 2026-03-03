НА ЖИВО Тържествена заря-проверка за 3 март в София
На площад "Народно събрание“ в София започна тържествената заря-проверка в чест на Националния празник.
Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържеството е бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.
