Националът Андриан Краев евакуиран спешно в Йордания, Джизъса блокиран в дубайски хотел

Българският национал по футбол Андриан Краев е напуснал Израел и в момента е в безопасност. Това информира пред "България Днес" неговата майка Инна. 27-годишният полузащитник и останалите му съотборници от отбора на "Апоел" (Тел Авив) спешно са евакуирани от страната по суша. Те са изведени в съседна Йордания, където са отседнали в хотел в курортния и пристанищен град Акаба. Футболният клуб дори публикува снимка от фоайето с част от чужденците в състава, сред които се вижда и Анди. Родителите му обаче нямат постоянна телефонна връзка с него.

Андриан Краев играе в "Апоел" (Тел Авив)

"Единствено знаем, че целият отбор вече е в Йордания. Той ни каза, че когато разбере повече подробности, ще можем да се чуем. Разбира се, че сме притеснени, дори се притесняваме за България. Дано Бог да е с нас и да се стигне по-бързо до мирно споразумение", заяви Инна Краева.

Анди като по-млад с майка си Инна

"Идеята на клуба беше да евакуира веднага чужденците, за да са на сигурно. В Тел Авив си имат доста защити, също така - добре оборудвани бомбоубежища. Играчите от чужбина обаче не са свикнали с тези сирени за тревога. Властите в Израел се надяват до една седмица всичко да приключи", добави още майката на Андриан Краев.

Краев (най-високият отзад) е евакуиран с отбора в хотел

Футболистът бе взел при себе си в Израел и своята половинка Михаела Ангелова. Красивата сестра на Валери Божинов е неразделна с Анди, с когото имат връзка от няколко години. Преди това двамата живееха в Португалия. Краев премина през миналото лято от "Каса Пиа" в "Апоел" (Тел Авив). Българинът бързо се превърна в основен футболист за новия си тим. Михаела още миналата година прецени, че ще пътува до Израел при любимия си въпреки притесненията им за сигурността.

"Това момче заслужава всичко!", написа неотдавна Михаела в инстаграм върху снимка на Андриан, който празнува на терена след победа над големия противник "Макаби".

Футболистът люби сестрата на Божинов - Михаела

На доста по-спокойна територия се намира другият брат - Божидар Краев. Той играе в Австралия, където се радва на щастлив семеен живот. През 2024 година новозеландската му половинка Бруклин Бейкър го дари с първороден син. Двамата вдигнаха тайна сватба в Австралия през април миналата година. Само преди дни Божката се разписа и на терена при победата на "Уестърн Сидни Уондърърс" с 4:0 като гост на "Макартър" в среща от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Семейство Краеви е много задружно. Снахите Михаела и Бруклин се разбират много добре и прекарват доста време заедно, когато са в България. Миналата година братята Краеви и половинките им почиваха заедно на Черно море. Таткото на Андриан и Божидар - Бойко Краев, също е бивш български футболист. 63-годишният мъж е легендарно крило за "Ботев" (Враца). Днес той и съпругата му Инна живеят в къща в пазарджишкото градче Ветрен.

Татко му Бойко е легенда на "Ботев" (Враца)

По същото време вече четвърти ден блокиран в Дубай е бившият футболен национал Благой Георгиев и половинката му Мария-Луиза Запрянова. Двамата са си наели хотел и изчакват кога ще могат да си хванат самолет и да се приберат до България. До вчера обаче нямаше никаква яснота за това.

"Вече пореден ден сме в Дубай. Връщахме се от Малдивите с полет за София. Бяхме в самолета, където стояхме около 4-5 часа. Правеше се всичко възможно да излетим - дори презаредиха самолета с гориво и храна, но в крайна сметка ни свалиха. Оттогава сме тук и чакаме", разказа Джизъса. По думите му няколко самолета били излетели, но след 2-3 часа ги връщали обратно.

Благой и Мария-Луиза бяха на почивка на Малдивите

"Имаше паника, защото се събраха много хора. Никой не знаеше какво става, но не сме ставали свидетели на военни действия. Бяхме на Терминал 3 на летището в Дубай. Чух от познати българи тук, че в неделя е бил ударен. Най-големият проблем е липсата на информация - никой не казва ясно какво, кога и защо се случва. Говорих с консула, но отговорът отвсякъде е един и същ - да изчакаме. В неделя вечерта казаха, че нощта ще бъде критична. Буквално преди десетина минути се чуха 4-5 силни взрива", изрази надежда той. Местните власти препоръчали да не се излиза навън.

"В момента съм на терасата на хотела. Обществените зони са затворени. Можеш да излизаш, никой не те спира, но съветът е да останеш на закрито. Всеки иска да се прибере възможно най-бързо. Това не е почивка - чувството е, че си блокиран. Имаше много българи с деца, които бяха силно притеснени. Децата плачеха и нервничеха на летището", добави Благо в пряко включване в ефира на Нова.