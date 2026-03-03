Бащата на загиналата в катастрофа Сияна се регистрира за изборите

Централната избирателна комисия днес с почти 6 500 подписа документи за предсрочните избори на 19 април внесе и коалиция "Сияние", създадена от Николай Попов - бащата на загиналата при катастрофа Сияна.

"Търсим тези избиратели, които искат истинска промяна, които са против статуквото и на които са им омръзнали старите муцуни от статуквото и модела "Борисов - Пеевски" най-вече. Основната ни цел като избиратели са тези, които не гласуват, защото това са демотивирани хора, които не виждат никаква алтернатива.

Те са граждани като нас и затова ние очакваме от тях най-голямата подкрепа и ще видите, че в нощта на 19 април, както ние плачем всеки ден и всяка нощ, ще има много разплакани политици този път. Защото когато посегнеш на властта на политиците, те тогава се замислят какво вършат и какво не са свършили", каза Николай Попов - създател на коалиция "Сияние", в която са партия "Волт" и "Общество за нова България".