  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +7
Пловдив: +5 / +6
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +3 / +3
Добрич: +3 / +3
Видин: +5 / +5
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +0 / +0
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +3 / +3

Бащата на загиналата в катастрофа Сияна се регистрира за изборите

  • Сподели в:
  • Viber
Бащата на загиналата в катастрофа Сияна се регистрира за изборите

БТА
A A+ A++ A

Централната избирателна комисия днес с почти 6 500 подписа документи за предсрочните избори на 19 април внесе и коалиция "Сияние", създадена от Николай Попов - бащата на загиналата при катастрофа Сияна.

"Търсим тези избиратели, които искат истинска промяна, които са против статуквото и на които са им омръзнали старите муцуни от статуквото и модела "Борисов - Пеевски" най-вече. Основната ни цел като избиратели са тези, които не гласуват, защото това са демотивирани хора, които не виждат никаква алтернатива.

Те са граждани като нас и затова ние очакваме от тях най-голямата подкрепа и ще видите, че в нощта на 19 април, както ние плачем всеки ден и всяка нощ, ще има много разплакани политици този път. Защото когато посегнеш на властта на политиците, те тогава се замислят какво вършат и какво не са свършили", каза Николай Попов - създател на коалиция "Сияние", в която са партия "Волт" и "Общество за нова България".

#Николай Попов #избори #ЦИК

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?