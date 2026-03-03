Медведев: Третата световна война почти започна
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация направи редица изявления относно войната на САЩ и Израел срещу Иран. Дмитрий Медведев счита, че Третата световна война все още не е започнала, но може да започне всеки момент, ако Доналд Тръмп продължи курса си.
Според третия президент на Русия, формално Третата световна война все още не е започнала, но "ако Тръмп продължи своя луд курс на престъпна смяна на политическите режими, тя несъмнено ще започне. И всякакви събития могат да се превърнат в катализатор“.
"Това е война на САЩ и техните съюзници за запазване на глобалното господство. Свинете не искат да се разделят с коритото“, заявява Дмитрий Медведев.
Още по темата:
- » Тръмп: Иран иска да преговаряме, но е твърде късно
- » 1092 български туристи са в страните от Близкия Изток
- » Николай Младенов: ОАЕ са свалили 132 от 137 ракети. 195 са прихванатите дронове
Коментирай
Най-четено от Свят
Израел и САЩ удариха Иран, експлозии разтърсиха Техеран08:55 28.02.2026 | Свят
Международни реакции на ескалацията на напрежението в Близкия изток18:01 28.02.2026 | Свят
Последно от Свят