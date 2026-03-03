  • Instagram
Медведев: Третата световна война почти започна

kremlin.ru
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация направи редица изявления относно войната на САЩ и Израел срещу Иран. Дмитрий Медведев счита, че Третата световна война все още не е започнала, но може да започне всеки момент, ако Доналд Тръмп продължи курса си.

Според третия президент на Русия, формално Третата световна война все още не е започнала, но "ако Тръмп продължи своя луд курс на престъпна смяна на политическите режими, тя несъмнено ще започне. И всякакви събития могат да се превърнат в катализатор“.

"Това е война на САЩ и техните съюзници за запазване на глобалното господство. Свинете не искат да се разделят с коритото“, заявява Дмитрий Медведев.

#конфликтът в Близкия Изток #Трета световна война #Дмитрий Медведев

