  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +7
Пловдив: +5 / +6
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +3 / +3
Добрич: +3 / +3
Видин: +5 / +5
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +0 / +0
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +3 / +3

Иво Димчев като Емил Димитров в "Капките": Фурор и втора победа за сезона ВИДЕО

  • Сподели в:
  • Viber
Иво Димчев като Емил Димитров в "Капките": Фурор и втора победа за сезона ВИДЕО

ФБ/Като две капки вода
A A+ A++ A

Иво Димчев спечели за втори пореден път победата в актуалния сезон на „Като две капки вода“, след като впечатли журито и зрителите с превъплъщението си в образа на легендарния Емил Димитров. Изпълнението му донесе най-висок сбор от точки и категорично първо място в класирането на вечерта.

Певецът успя да пресъздаде не само вокалния стил, но и сценичното присъствие на големия български артист, което му осигури широка подкрепа както от журито, така и от публиката.

Участниците в шоуто определиха представянето му като едно от най-силните от началото на сезона.

Второто място зае Алекс Раева с образа на Катя Филипова, а трета остана Емилия, която влезе в ролята на Лили Иванова. Останалите участници също предложиха разнообразни и атрактивни превъплъщения – сред тях бяха образите на Силвия Кацарова, Ваня Костова, Маргарита Хранова и Веселин Маринов.

След поредния успех Иво Димчев затвърждава лидерската си позиция и в общото класиране на сезона.

#"Като две капки вода" #Иво Димчев #Емил Димитров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?