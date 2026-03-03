За утре е планиран полет за евакуиране на около 300 българи от Оман

За утре е планиран полет за евакуирането на около 300 българи от Оман. Това е първата отворила се възможност за прибиране на наши сънародници, останали блокирани в държави от Близкия изток след военната операция на Израел и САЩ срещу Иран, започнала на 31 март.

Новината съобщи министърът на външните работи Надежда Нейнски след днешната среща при служебния премиер Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия изток. В срещата участваха още министърът на отбраната Атанас Запрянов и на транспорта Корман Исмаилов.

Възможни са полети в утрешния ден също така от Абу Даби и Дубай, но всичко зависи дали ще ни дадат слотове, посочи външният министър Нейнски.

Тя обясни, че е в постоянен контакт със страните от Персийския залив, както и с външните министри и служби на други европейски държави, за да осигурят безопасни точки и маршрути за изтегляне на български граждани от зоната на военните действия. За туристи в по-отдаленени от военния конфликт страни, се търси начин как да бъдат придвижени до близки безопасни летища.

Най-трудно е с Израел, посочи Нейнски. Външният министър поясни, че не само предоставянето на слотове е проблем, но и безопасното придвижване до летищата.

Чак сега има шанс за слотове - четири дни след началото на военните действия, каза Нейнски.

"Търсим възможност за бързото евакуиране на българите, но сигурността е с предимство", заяви служебният премиер Андрей Гюров.