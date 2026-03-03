Израел удари Президентството на Иран и Съвета за сигурност в Техеран

Израел нанесе удар по иранското президентство, Върховния съвет за национална сигурност в Техеран и Генералното командване на КСИР. Израелски ракети поразиха късно снощи и централата на иранската държавна радио- и телевизионна компания.

Има съобщения за поразени сгради в правителствения квартал (района на ул. „Пастьор“).

Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че в момента "нанасят едновременни удари" по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут, предадоха Ройтерс и Франс прес. Ударите са насочени предимно към военни обекти на Иран и на ливанската шиитска групировка "Хизбула", която е подкрепяна от Техеран, уточниха от ЦАХАЛ.

"Армията в момента нанася едновременни удари в Техеран и Бейрут. Израелските военновъздушни сили са предприели целенасочени удари по военни обекти на иранския терористичен режим и на терористичната организация "Хизбула", се казва в съобщението на израелската армия в приложението "Телеграм". По-рано израелската армия каза, че е прехванала два дрона, насочени към територията на страната "от посоката на Ливан", информира ДПА. В 4:43 ч. израелско време (също и българско) два безпилотни летателни апарата "навлязоха в израелското въздушно пространство", обявиха от ЦАХАЛ, без да дават повече подробности.

🎯STRUCK: The Iranian Regime’s Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime’s most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Американски военни унищожиха командните съоръжения на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC), както и ирански площадки за изстрелване на ракети и дронове. Това обяви днес Централното командване на САЩ (CENTCOM).

"Американските сили унищожиха командните и контролни съоръжения на Ислямския корпус на революционната гвардия, възможностите за противовъздушна отбрана на Иран, площадките за изстрелване на ракети и дронове и военните летища по време на непрекъснати операции“, обяви Централното командване в социалната мрежа X.