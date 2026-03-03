Политологът Любомир Стефанов: Очаквам 5 партии в парламента

Всеки парламент може да направи правителство, ако има консенсус по приоритети. Виждам 5 – 7 партии в следващото Народно събрание, по-скоро 5, които да преглътнат всичко и да продължат разговора в конструктивно и държавническо поведение, прогнозира в интервю пред БНР политологът Любомир Стефанов.

"Възможно е и правителство на малцинството на Радев с плаващи мнозинства, но е възможно и солидно парламентарно мнозинство и 4-годишен мандат", смята Стефанов.

Той коментира регистрацията на коалицията на Румен Радев и очакванията за предизборната кампания:

"За името на коалицията "Прогресивна България" бях чувал, но имаше различен контекст. Защо толкова конспиративно се регистрира в последния момент между почивни дни, ми е странно. Избягва се публичност и така ще продължи да се увеличава набора от въпроси, на които ще искаме да получим отговор. Защото заявката, че ще спасява България, започва да изглежда претенциозна, а това не е добре", каза политологът.

Според него набраната инерция от Румен Радев от социологическите резултати има потенциал и е възможно да се развие:

"Социолозите показват моментни снимки. Нещата могат да бъдат повлияни от много фактори. Като видим лицата в листите, по районите, като видим Радев като какъв иска да го играе след 19 април – водач на листа, влиза ли в НС, за преговори ли и всички неизвестни ще ни дадат отговор. Ще ли е възможно резултатът в унисон с моментната снимка. Кампанията е точно, за да отговори на тези неясноти."

И е категоричен, че държавата има нужда от нормализация и стабилизация, и ако разграничим нормално и ненормално, полза ще имаме всички.



