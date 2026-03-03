  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +12
Пловдив: +5 / +15
Варна: +4 / +13
Сандански: +9 / +16
Русе: +3 / +7
Добрич: +2 / +10
Видин: +6 / +11
Плевен: +2 / +9
Велико Търново: -1 / +8
Смолян: +0 / +8
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +3 / +9

Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България!

  • Сподели в:
  • Viber
Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България!

Стопкадър/БГНЕС
A A+ A++ A

Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев се включи в честванията в Стара Загора по случай 3 март.

"Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички", каза той.

Според Радев предсрочният парламентарен вот изправя България пред два избора - или прогресивна България, или олигархия.

"Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години", допълни той, цитиран от БТА.

Вчера Радев се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е "Прогресивна България".

Във формацията участват още ПП "Политическо движение Социалдемократи", представлявана от Елена Нонева, ПП "Социалдемократическа партия", представлявана от Тодор Барболов, и ПП "Движение нашият народ", представлявана от Атанас Калчев.



#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?