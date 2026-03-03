Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България!

Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев се включи в честванията в Стара Загора по случай 3 март.

"Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички", каза той.

Според Радев предсрочният парламентарен вот изправя България пред два избора - или прогресивна България, или олигархия.

"Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години", допълни той, цитиран от БТА.

Вчера Радев се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е "Прогресивна България".

Във формацията участват още ПП "Политическо движение Социалдемократи", представлявана от Елена Нонева, ПП "Социалдемократическа партия", представлявана от Тодор Барболов, и ПП "Движение нашият народ", представлявана от Атанас Калчев.





