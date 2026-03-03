  • Instagram
Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия изток

Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия изток
Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия Изток.

На нея присъстват служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” Анелия Маринова. Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни.

Очаквайте подробности!

