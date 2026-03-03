Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Израел заяви, че сухопътните войски ще „настъпят и ще завземат допълнителни стратегически райони в Ливан“. Новината беше съобщена в изявление на министъра на отбраната Израел Кац.

Той казва, че той и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“.

Той продължава: „Израелските отбранителни сили продължават да действат енергично срещу цели на Хизбула в Ливан. Терористичната организация плаща – и ще продължи да плаща – висока цена за обстрела си срещу Израел“.

Кац добавя, че Израел е решен да „защитава граничните общности“, казвайки: „Обещахме сигурност на общностите в Галилея и това е, което ще изпълним“.

По-рано тази сутрин беше съобщено, че Израелските отбранителни сили (IDF) са нанесли удари по иранската столица Техеран, както и по ливанската столица Бейрут. „IDF извършва едновременни целенасочени удари срещу военни цели в Техеран и Бейрут“, се казва в изявление.

Говорителят на IDF Авичай Адраее, заяви, че е в ход „вълна от обширни въздушни удари“. Ударите идват около час след като IDF издаде „спешно предупреждение“ до хората в южните предградия на Бейрут и в десетки села, призовавайки ги да се евакуират.

Армията на Израел заяви, че атаките са насочени към командни центрове и складови съоръжения, принадлежащи на Хизбула.

От своя страна Хизбула, подкрепяната от Иран бойна групировка, заяви, че е атакувала три израелски военни обекта „в отговор на престъпната израелска агресия, насочена към десетки ливански градове и села“.

В три отделни публикации в Telegram, Хизбула казва, че е ударила базата Нафах в Голанските възвишения с „голям ракетен залп“, както и военновъздушните бази Мерон и Рамат Давид в Северен Израел с дронове.

Израелските военни не са коментирали очевидните атаки.



