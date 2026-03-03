Акциите на авиокомпаниите се сринаха

Акциите на редица компании от туристическия сектор отчетоха рязък спад на фона на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран, който доведе до сериозни нарушения на въздушния трафик по света, затваряне на ключови центрове в Близкия изток и рязко поскъпване на петрола, съобщи Ройтерс.

Летищата в Близкия изток, включително Дубай и Доха, останаха затворени за трети пореден ден, оставяйки десетки хиляди пътници блокирани.

Цените на петрола скочиха със 7 на сто до най-високите си нива от месеци, тъй като Иран и Израел засилиха атаките си, при който бяха повредени танкери и бяха нарушени доставките от региона.

Вълнообразният ефект от кризата засегна пътници по целия свят. Дубай беше най-натовареното международно летище в света през 2024 г. с 92 милиона пътници, показват данни на Международния съвет на летищата (Airports Council International), представляваща интересите на летищата по света, изпреварвайки лондонското летище "Хийтроу" с 13 милиона пътници. Летището в столицата на Катар - Доха, се нарежда на десето място.

Акциите на "Туи" (TUI), най-големият туристически оператор в Европа по пазарен дял, се понижиха със 7 на сто в началото на търговията, докато книжата на авиационната група Ай Ей Джи (International Airlines Group - IAG), собственик на редица авиокомпании, сред които "Бритиш еъруейз" (British Airways) – с 9 на сто.

Акциите на "Луфтханза" (Lufthansa) и "Ер Франс-Ка Ел Ем" (Air France-KLM) поевтиняха със 7 на сто.

Книжата на хотелската верига "Акор" (Accor) и международна круизна линия "Карнивал круиз лайнс" (Carnival Corporation & plc) също отчетоха рязък спад.

Анализатори посочват като основни фактори за натиск върху авиокомпаниите повишаващите се разходи за гориво, отменените полети и разходите по пренасочване, въпреки че повечето превозвачи предварително са фиксирали част от цените на горивото си за да се защитят от резки ценови колебания.

Азиатските авиокомпании също бяха засегнати. Акциите на „Ей Ен Ей холдингс“ (ANA Holdings), „Еър Чайна“ (Air China), „Чайна Садърн еърлайнс“ (China Southern Airlines), „Чайна истърн еърланс“ (China Eastern Airlines), „ЕърАзия“ (AirAsia), „Чайна Еърлайнс“ (China Airlines) и „ЕВА Еъреуейс“ (EVA Airways) поевтиняха с най-малко 4 на сто.

Базираната в Хонконг „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific), чиито акции загубиха по-рано 7 на сто от стойността си, преди да ограничат спада до 2,9 на сто, отмени всички полети до Близкия изток, включително пътническите услуги до Дубай и Рияд, до второ нареждане.

„Сингапур еърлайнс“ (Singapore Airlines) анулира полетите до и от Дубай до 7 март, а „Джапан еърлайнс“ (Japan Airlines) преустанови полетите по линията Токио–Доха.

"За (източно)азиатските превозвачи броят на полетите до летищата, които са затворени, е сравнително ограничен", коментира базираният в Азия консултант в областта на авиацията Брендън Соби, като допълни, че "все пак съществува потенциалното въздействие от по-високите цени на петрола и цялостната политическа и икономическа нестабилност в световен мащаб".

Той добави, че индийските авиопревозвачи са особено изложени на риск заради интензивните си разписания до Близкия изток, обслужващи работници мигранти, както и заради забраната да използват въздушното пространство на Пакистан при полети до и от Европа.

"Еър Индия“ (Air India) отмени днес полетите си между Индия и Цюрих, Копенхаген и Бирмингам, както и до Обединените арабски емирства (ОАЕ), Саудитска Арабия, Израел и Катар. Компанията съобщи, че полетите до Ню Йорк и летище Нюарк в щата Ню Джърси, ще кацат за зареждане в Рим.



