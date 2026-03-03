  • Instagram
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен

Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен

Стопказър/Телеграм
Два ирански дрона удариха съоръжения на държавната газова компания QatarEnergy. В резултат на това Катар временно спря производството си на втечнен природен газ, който представлява около 20% от световните доставки, пише Reuters.

Катарското правителство в момента оценява степента на щетите, след като два ирански дрона атакуваха енергийно съоръжение на газовата компания. Производството на втечнен природен газ в Катар е еквивалентно на приблизително 20% от световните доставки, което прави страната един от ключовите играчи на световния енергиен пазар.

Държавата от Персийския залив е вторият по големина износител на втечнен природен газ в света след САЩ и играе важна роля в балансирането на нуждите на азиатския и европейския пазар. Основният оператор на сектора е държавната компания QatarEnergy, с около 82% от клиентската си база в Азия.

Атаките засегнаха регионалния енергиен пазар.

Вълната от атаки в Близкия изток продължава вече трети ден и оказва широко въздействие върху енергийния сектор на региона. По-специално, по-голямата част от производството на петрол в Иракски Кюрдистан е спряно, както и няколко големи израелски газови находища.

Това от своя страна ограничи износа на газ за Египет и засили опасенията относно стабилността на енергийните доставки на международните пазари.

Саудитска Арабия затвори най-голямата си рафинерия ''Ras Tanura'' след удар с дрон, съобщава източник, запознат със ситуацията.

''Рафинерията ''Ras Tanura'', собственост на държавната компания Saudi Aramco, с капацитет от 550 000 барела на ден, беше затворена като предпазна мярка''.

Тя е част от енергийния комплекс на брега на Персийския залив и е критичен експортен терминал за саудитски суров петрол.

Конфликтът повиши цените на петрола с 13% в рамките на деня до над 82 долара за барел, най-високото ниво от януари 2025 г. Ситуацията се влоши още повече от почти пълното спиране на корабоплаването в Ормузкия проток, през който преминава една пета от световните доставки на петрол.


