Навръх 3 март: Беломъжев изведе България до 4-ото място в света

Навръх 3 март: Беломъжев изведе България до 4-ото място в света

БФ Ориентиране
Най-успешният ни състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев направи поредно силно състезание и завърши на четвъртото място в преследването на Световното първенство за мъже и жени в Токио. 38-годишният Беломъжев, който финишира пети във вчерашния спринт, сега се доближи с още едно място до медалите. Двукратният ни световен шампион финишира за време 1:07:15 - на 1:40 мин. изоставане от норвежеца Йорген Баклид, който спечели втора поредна световна титла.

Силно класиране записа и Антония Григорова, която се изкачи до 13-о място в света в преследването. Тя премина дистанцията за 1:14:07 часа - на около 10 мин. от победителката Елиане Дайнингер (Швейцария). Днешното състезание предложи силно пресечен терен и заледени следи, което водеше до повече шорткъти по дистанцията, а карането през гората се превърна в печеливша стратегия.

Предстои ден почивка, а след това Световното продължава със средна дистанция в четвъртък и спринтова щафета в петък.


