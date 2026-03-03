Defense Express: Балистичните ракети на Иран могат да достигнат до България, Гърция и Румъния

Иран демонстрира нарастващи възможности за удари с голям обсег и това се отнася не само за Близкия изток, но и потенциално за части от Европа, пише Defense Express.



Според изданието по време на атаките срещу Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Йордания и Израел, Техеран вече е използвал стотици балистични ракети и дронове.



Регистрираната атака с дрон срещу британска военновъздушна база в Кипър е поредно доказателство за военния потенциал на Иран.



Това принуждава световните лидери да оценят не само текущата интензивност на ударите, но и потенциалната им география.



Според анализаторите на Defense Express, ракетите с най-голям обсег в иранския арсенал се считат тези със среден обсег - ''Хоррамшахр'', ''Седжил'', ''Гадр'' и ''Емад''. Според декларираните характеристики, техният обсег е приблизително 1700-2000 км, а бойната глава е от 750 до 850 кг.



Отделно се откроява "Хорамшахр“ – с декларирана бойна глава до 1800 кг при обхват от около 2000 км. Ако теглото на бойната глава се намали, теоретично тази ракета може да покрие до 3000 км.



''По този начин, от северозападната част на Иран, Техеран може да атакува Гърция, България, Румъния, където се намират и американски бази, както и Украйна и Молдова със среднообхватни балистични ракети“, отбелязват експертите.



Освен това, ако ''Хорамшахр“ наистина прелети на разстояние до 3000 км, макар и с по-малка бойна глава, тогава биха могли да бъдат засегнати и значителна част от европейските страни, включително Германия, включително Берлин, и Италия, включително Рим.



В същото време броят на такива ракети вероятно е ограничен.



В Европа, те могат да бъдат заглушени от противоракетната отбранителна система Aegis Ashore с ракети SM-3 и от разрушители клас ''Arleigh Burke''. Такива системи са разположени в Румъния (Девеселу), както в Средиземно море. Германия, от своя страна, ще може да тества новата си придобивка - израелската противоракетна отбранителна система Arrow 3, която влезе в експлоатация в края на 2025 г.



Най-масовият и гъвкав инструмент за атаки на далечни разстояния остават дроновете. По-специално, ''Shahed 136'', който има обхват до 2500 км и е един от дроновете с най-голям обхват на Иран.



Други модели – ''Arash-2'' (известен още като Kian 2) с обхват от 1000–1600 км и реактивният ''Karrar'' с обхват от около 1000 км – имат по-малък обхват.



За да нанесат удар по Европа обаче, иранските дронове ще трябва да преминат през въздушното пространство на немалко страни.



"За да летят към Европа, те ще трябва да преодолеят зоните за контрол на въздушното пространство над Ирак, Сирия и Йордания, над които очевидно се свалят дронове, летящи за атака срещу Израел. Или през въздушното пространство на Армения, Грузия и/или Турция, след което все още биха имали резервен обсег за атака срещу балканските страни“, заключват анализаторите на Defence Express.



