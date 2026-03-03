Ракети Patriot, разположени в Турция, ще защитават и България от евентуални ирански атаки

Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защити България от евентуални атаки от Иран. Батареята е разположена в южната ни съседка преди повече от 20 години и се обслужва ротационно от държави - членки на НАТО, които имат Patriot на въоръжение.



Въпросът кой пази небето ни, стана особено актуален, след като в неделя през нощта - едно денонощие след началото на военните удари в Близкия изток, от софийското летище излетяха четири от американските военни самолети, които от две седмици са у нас.



"НАТО ще продължи да гарантира сигурността на 32-те си държави членки и да защитава алианса от потенциални заплахи като балистични ракети или безпилотни летателни апарати, идващи от този или други региони. "360-градусовият подход" на НАТО обхваща всички области, включително сушата, въздуха, морето, киберпространството и Космоса", обяви в неделя вечерта полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа.



Patriot е почти единствената оръжейна система срещу балистични ракети, с каквито Иран би могъл да атакува България. Страната ни е защитена и от противоракетния щит, разположен в Румъния.



Евентуална цел на иранците биха могли да станат базираните на летището в София 15 самолета цистерни на САЩ. Те се обслужват от 500 американски военнослужещи.



Според българското правителство тези самолети ще останат в България до 31 май и целта им била участие в учение.



''Прието е решение от Министерския съвет, с което е дадено разрешение на ВВС на САЩ да разположат у нас до 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата'', обясни външният министър Надежда Нейнски по време на изслушването си в парламента на 26 февруари.



''Те са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности. Летището в София се използва като база, за паркинг, поради недостатъчен капацитет на военната база ''Враждебна'', допълни тя.



През нощта срещу понеделник четири от тях са излетели от летище “Васил Левски". Излитането им не бе обявено официално



Не става ясна все още тяхната цел, тъй като летят с изключени транспондери. Според български военни обаче машините участват в атаката на САЩ и Израел срещу Иран.



Според анализаторите на Defense Express, ракетите с най-голям обсег, които могат да достигнат до България и Европа са - ''Хоррамшахр'', ''Седжил'', ''Гадр'' и ''Емад''. Според техните характеристики, техният обсег е приблизително 1700-2000 км, а бойната глава е от 750 до 850 кг.



Отделно се откроява "Хорамшахр“ – с декларирана бойна глава до 1800 кг при обхват от около 2000 км. Ако теглото на бойната глава се намали, теоретично тази ракета може да покрие до 3000 км.



''По този начин, от северозападната част на Иран, Техеран може да атакува Гърция, България, Румъния, където се намират и американски бази, както и Украйна и Молдова със среднообхватни балистични ракети“, отбелязват експертите.



Освен това, ако ''Хорамшахр“ наистина прелети на разстояние до 3000 км, макар и с по-малка бойна глава, тогава биха могли да бъдат засегнати и значителна част от европейските страни, включително Германия, включително Берлин, и Италия, включително Рим.



В същото време броят на такива ракети вероятно е ограничен.



В Европа, те могат да бъдат заглушени от противоракетната отбранителна система Aegis Ashore с ракети SM-3 и от разрушители клас ''Arleigh Burke''. Такива системи са разположени в Румъния (Девеселу), както в Средиземно море. Германия, от своя страна, ще може да тества новата си придобивка - израелската противоракетна отбранителна система Arrow 3, която влезе в експлоатация в края на 2025 г.



За да нанесат удар по Европа обаче, иранските дронове ще трябва да преминат през въздушното пространство на немалко страни.



"За да летят към Европа, те ще трябва да преодолеят зоните за контрол на въздушното пространство над Ирак, Сирия и Йордания, над които очевидно се свалят дронове, летящи за атака срещу Израел. Или през въздушното пространство на Армения, Грузия и/или Турция, след което все още биха имали резервен обсег за атака срещу балканските страни“, заключват анализаторите на Defence Express.



