Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, за да подобри отбранителните ѝ способности след последните събития, съобщи Кипърската информационна агенция КНА.

В 00:03 ч. вчера безпилотен летателен апарат тип „Шахед“ удари военни съоръжения на британската военновъздушна база „Акротири“, като причини леки щети, припомня агенцията.

Според информация на КНА рано днес президентът на Кипър Никос Христодулидис е бил информиран за решението на Франция от президента на страната Еманюел Макрон, с когото вчера е провел два телефонни разговора, по време на които е отправил искане за подкрепа.

Макрон е информирал Христодулидис, че Франция изпраща на острова противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, като скоро ще разположи там и втора.

Кипърският президент е отправил искане за разполагане на фрегата и към германския канцлер Фридрих Мерц по време на телефонен разговор в понеделник. Той е отговорил положително и се очаква скоро германското правителство да вземе решение по въпроса.

Вчера говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в Х, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири, са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров.

След атаката с дронове срещу базата Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Кипър. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

А днес в британската военновъздушна база отново за кратко е била обявена заплаха за сигурността.

Персоналът в базата е бил инструктиран да се завърне по домовете си и да остане там до второ нареждане. Също така е предупреден също така да стои далеч от прозорци и да се прикрие зад или под масивни, солидни мебели и да изчака допълнителни инструкции.

Малко повече от десет минути след това обаче заплахата е била отменена, като е било посочено, че „въздушна заплаха срещу суверенните базови зони не се очаква“.







