НА ЖИВО Честванията в София и на Шипка за 3 март (ОБНОВЕНА)

На 3 март отбелязваме 148-ата годишнина от Освобождението на България.

От 1991 година Денят на Освобождението от османско иго е Националният празник на България. На този ден е подписан Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война (1877-1878 г.), който ознаменува символично Освобождението на България.

По традиция център на тържествата е историческият връх Шипка, а в София има церемония по издигане на Националния трибагреник пред паметника на Незнайния войн.

Церемонията от връх Шипка започна в 11.30.



