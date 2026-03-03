  • Instagram
Марко Рубио ни поздрави за националния празник на България

Марко Рубио ни поздрави за националния празник на България
"От името на САЩ поздравявам народа на България по случай вашия национален празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България". Това гласи поздравително послание, публикувано на сайта на американския Държавен департамент по повод 3 март.

"Като доверени съюзници - САЩ и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната укрепва способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор засилва енергийната сигурност в Черноморския регион и насърчава нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет и за двете държави. Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си и през следващите години в изпълнение на споделените ни цели", пише в поздравителното писмо от ведомството, оглавявано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

