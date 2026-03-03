Политици с поздравления за 3 март

Отбелязваме 148 години от Освобождението на България. Събития по случай националния празник ще има в цялата страна. По случай празника представители на политически сили отправиха поздравления към гражданите, акцентирайки върху значението на свободата, националното единство и отговорността към бъдещето.

Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров по случай Националния празник на България. Поздравлението му за 3 март е публикувано в официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

По думите на министър-председателя свободата е избор, който е "понякога неудобен". Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност, посочва Гюров.

"Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас", добавя той. "Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани", коментира Гюров.

Служебният премиер подчертава, че свободата е действие. Той припомня, че на 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни.

"Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", допълва Андрей Гюров.







Бойко Борисов: Свободата е избор! Избор да поемаш отговорност

„Свободата е избор! Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен.“ Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по случай Националният празник на България.

„Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден. На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3 март!“, написа още Бойко Борисов.

ПП-ДБ: "Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега"

Втората политическа сила в 51-вото НС - "Продължаваме Промяната – Демократична България", честити празника с цитат на Ботев и с думите: "Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Честит 3 март!"



Пеевски: Винаги ще пазим националния ни идеал - свободна и независима България! Честит 3-ти март!



„Поздравявам всички български граждани с националния празник 3 март. Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!“ Това заявява лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата. И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България. За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода. Честит национален празник!“

Костадин Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията

Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите. Това пише в публикация във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по случай Националния празник на България.





