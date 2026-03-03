Николай Младенов: САЩ смятат, че Иран произвежда 100 балистични ракети месечно

Върховният представител на Съвета за мир в ивицата Газа Николай Младенов публикува в личния си профил в социалната мрежа "Фейсбук" коментар на изказване на американския държавен секретар за операцията срещу Иран.

"Вашингтон e преценил, че до година и половина Техеран ще достигне достатъчно ракетни и дронови запаси, за да възпре дори най-решителна военна намеса и операцията е започнала в период, в който Иран е относително отслабен. Рубио също така признава, че санкциите не са постигнали целта си", пише още Младенов.

Бившият ни министър на външните работи подчертава, че американският държавен секретар Марко Рубио е заявил, че се подготвят планове за стабилизиране на пазарите на горива.