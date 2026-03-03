Иран удари посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен, петролът поскъпва

Напрежението в Близкия изток ескалира драматично през последните часове. Израелските военновъздушни сили нанесоха втора вълна удари по цели в иранската столица Техеран, включително стратегически обекти и сградата на държавната телевизия. Иран отговори с нов залп от балистични ракети срещу Израел, а сирените за въздушна тревога прозвучаха в редица градове. Американското посолство в Рияд пък беше атакувано с дронове.

От Белия дом президентът Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу иранския режим напредва бързо. „Предупредихме Иран да не прави никакви опити за възстановяване на ядрената програма. Но иранците игнорираха тези предупреждения и отказаха да прекратят разработването на ядрени оръжия”, каза американският лидер Доналд Тръмп.

„Това не е безкрайна война. Всъщност това е усилие да постигнем мира, за който всички копнеем и се молим. И вярвам, че заедно ще успеем”, категоричен беше израелският министър-председател Бенямин Нетаняху.

В същото време премиерът на Великобритания Киър Стармър обяви, че Лондон няма да участва в насилствена смяна на властта в Техеран.

Хуманитарната ситуация се влошава, а цените на петрола скачат след затварянето на Ормузкия проток.

Високопоставен представител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши, че Иран ще атакува всеки кораб, който опита да премине, предаде агенция Ройтерс, като се позова на ирански медии.

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света.

Същевременно главният изпълнителен директор на контейнерния превозвач „Оушън нетуърк експрес“ (Ocean Network Express - ONE), Джереми Никсън, съобщи снощи, че от приблизително 750 кораба, блокирани край Ормузкия проток заради американско-израелската офанзива, около 100 са контейнерни кораби, предаде Ройтерс.

„Около 10% от световния флот от контейнерни кораби е засегнат от това“, каза Никсън на конференция на контейнерната корабоплавателна индустрия в Лонг Бийч, американския щат Калифорния.

