Ограничения на движението през Шпченския проход

До 18 ч. на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по път I-5/Е-85/ Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Както всяка година транзитният трафик ще се насочва по път II-55 през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.



Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно.



За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: път I-6 Калофер - Казанлък - път II-55 - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел "Мъглиж" (пресичането на път I-5 с път I-6).



Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.



За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:



- От 6 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на ОД на МВР - Габрово и МВР - Стара Загора;



- От 12:30 ч. до 18 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.



