Бургас: +5 / +12
Пловдив: +5 / +15
Варна: +4 / +13
Сандански: +9 / +16
Русе: +3 / +7
Добрич: +2 / +10
Видин: +6 / +11
Плевен: +2 / +9
Велико Търново: -1 / +8
Смолян: +0 / +8
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +3 / +9

Ограничения на движението през Шпченския проход

До 18 ч. на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по път I-5/Е-85/ Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Както всяка година транзитният трафик ще се насочва по път II-55 през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно.

За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: път I-6 Калофер - Казанлък - път II-55 - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел "Мъглиж" (пресичането на път I-5 с път I-6).

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

- От 6 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на ОД на МВР - Габрово и МВР - Стара Загора;

- От 12:30 ч. до 18 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.


