Облачно до обяд, после - слънце, от 10 до 17 градуса в празничния ден

Днес облачността ще е значителна. В сутрешните часове на места в Северна България ще е мъгливо. След обяд видимостта ще се подобрява и облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от север-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10°–12° в Лудогорието до 15°–17° на места в Югозападна България; в София 13°.



В планините облачността ще е значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.



Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



