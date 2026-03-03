Хиляди на Шипка за Националния празник на България, заря-проверка в София довечера

На 3 март честваме Националния празник на България, навършват се 148 години от Освобождението.



На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага краят на Руско-турската война от 1877- 1878 г. Датата 3 март слага начало на Третата българска държава.



Хиляди българи днес се стичат на връх Шипка, домакин на честванията е община Казанлък.



Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник 3 март. Държавният глава ще отдаде почит пред паметта и героизма на загиналите за свободата на България на връх Шипка.

Началото на церемонията на върха е в 11:30 часа, когато президентът ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. Двадесет минути по-късно Йотова ще отправи приветствие и ще се поклони пред Паметника на свободата.

В 12:00 ч. пред Паметника на свободата ще бъдат поднесени цветя и присъстващите ще се поклонят в чест на освободителите. В празничния ден монументът ще е с удължено работно време и ще остане отворен за посетители до 19:00 часа.



В София министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия ще участват в тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България на 3 март от 11.00 ч. пред Паметника на Незнайния войн. В ритуала ще участват формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн ще бъде произведен салют от 20 артилерийски залпа.



От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента на Република България ще се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул.



На 3 март от 18.30 ч. на площад "Народно събрание“ в София ще се състои тържествена проверка (заря) в чест на Националния празник. Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него ще участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържествена проверка (заря) ще бъде бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.



Тържества ще има във всеки български град.