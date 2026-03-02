Франция обяви нова ядрена ера в Европа: Макрон призовава континентът да бъде „страшен, за да е свободен“

Френският президент Еманюел Макрон изнесе ключова реч относно ядрената стратегия на Франция от военна база, където се базират френските балистични подводници с ядрени оръжия, представяйки значителна актуализация на доктрината за възпиране. Макрон заяви, че Франция влиза в нова фаза на ядрена готовност, която допълва по-широката ядрена позиция на НАТО, и покани европейските партньори да участват в учения по ядрено възпиране. „Бих искал европейците да възстановят контрола над собствената си съдба,“ отбеляза той.

I have ordered that we increase the number of nuclear warheads in our arsenal... we will no longer communicate on the figures regarding our nuclear arsenal. pic.twitter.com/qz1gEOdCl4 — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Речта сигнализира, че Франция планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави за първи път от десетилетия. Макрон подчерта, че арсеналът остава инструмент за мир, но предупреди, че той може да бъде използван по начин „такъв, че нито една държава, нито една сила, колкото и мощна да е, не би могла да се възстанови“. Той също така обяви среща на върха в Париж на 10 март, посветена на насърчаване на гражданската ядрена енергия и разширяване на европейското сътрудничество в тази област. Речта отразява нарастващите опасения в Европа след инвазията на Русия в Украйна и скорошните напрежения с президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите на НАТО, Гренландия и Украйна.

Франция, единствената ядрена сила в Европейския съюз, запазва пълна независимост над ядрените си сили, като същевременно допринася за възпиращата роля на НАТО. Доктрината ѝ акцентира върху отбранителните способности за защита на жизнените интереси на страната. Президентът, като върховен главнокомандващ според Конституцията, единствен решава за потенциалното използване на ядрени оръжия. Франция разполага с четири подводници с ядрени оръжия – Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible, постоянно базирани в Île Longue, като поне една е на патрул по всяко време, осигурявайки непрекъснат ударен потенциал. Страната също така поддържа самолетоносача Шарл дьо Гол, способен да доставя ядрени оръжия чрез изтребители. Смята се, че Франция разполага с около 290 бойни глави, като над 80% могат да бъдат изстреляни от подводници, което я прави четвъртата по големина ядрена сила в света след Русия, САЩ и Китай.

В допълнение на тези събития, днес Франция и Великобритания подписаха съвместна декларация за координация на ядрените си сили за първи път, стъпка, описана от британския премиер Кеър Стармър като „историческа“. Декларацията Northward създава комитет за наблюдение за синхронизиране на стратегическото планиране, като позволява на всяка държава да запази независимото си вземане на решения. Макрон подчерта, че споразумението не е свързано с Украйна, но укрепва европейската сигурност на фона на съмнения относно ангажимента на САЩ за защита на континента.

Координацията между Франция и Великобритания подчертава нарастващите европейски опасения относно трансатлантическата надеждност. Макрон предложи по-широк стратегически диалог, за да разшири ядрената защита на Франция и към други европейски съюзници. Докато САЩ продължават да поддържат ядрени сили и хиляди войници в Европа, действията на Франция и Великобритания целят да осигурят надеждно независимо възпиране. Франция отделя около 5,6 милиарда евро годишно за поддръжка на подводниците и въздушно-базирания си арсенал, отразявайки значителна инвестиция в стратегическата автономия на Европа. Стармър нарече споразумението „истински историческо“, сигнализирайки за по-тясно сътрудничество между двете големи ядрени сили в Европа, като същевременно запазва оперативната независимост.

Новата позиция подчертава усилията на Франция да засили ролята си за възпиране в Европа, да отговори на глобалните несигурности и да утвърди стратегическата автономия в променящата се геополитическа обстановка. Чрез комбиниране на ядрена модернизация, европейска координация и продължаващи инвестиции в гражданската ядрена енергия, Макрон позиционира Франция като защитник и стабилизираща сила на континента.