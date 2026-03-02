Саудитска Арабия предупреди Иран, че е готова и тя да го нападне

Саудитска Арабия е готова да се включи във войната срещу Техеран след иранска атака срещу саудитски петролни съоръжения, насочена по-специално към държавната петролна компания Aramco, една от най-големите в света, съобщи АФП.

„Атаката на Иран срещу саудитска петролна инфраструктура може да предизвика военен отговор от кралството“, заяви източник, близък до саудитското правителство, пред френската информационна агенция.

Според този източник, Рияд ще атакува „ирански петролни съоръжения, ако Иран организира координирана атака срещу Aramco“. В понеделник ирански дрон удари саудитска рафинерия, причинявайки пожар в завода. Aramco спря операциите в най-голямата рафинерия в страната – Рас Танура, на брега на Персийския залив, след атаката с дрон, която причини пожар, който вече е под контрол, уточниха саудитските власти.

В неделя „Вашингтон пост“ съобщи, че саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е провел няколко частни телефонни разговора с Тръмп, по време на които го е призовал да извърши атака срещу Иран.

Иран е атакувал и военнослужещи от британските Кралски военновъздушни сили (RAF) в „Акротири“ в Кипър, но дроновете са били „успешно прихванати“, заяви говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис.