Народният театър със специален жест за дамите по повод 8 март

Преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие обяви Народният театър с кампанията си "В главната роля: ЖЕНАТА". Жестът към публиката е по повод 8 март.

Международният ден на жената е празник на силата, уязвимостта, нежността и различните лица на жената. Кампанията на Народния театър ни припомня, че театралната сцена винаги е била пространство, в което жената присъства не само като символ, но и като личност – със своята сила, достойнство, ранимост и право на собствен глас. А също и че всяка дама е в главната роля на сцената на собствения си живот.

От 5 до 8 март включително публиката ще може да закупи билети с 15% отстъпка за общо 15 спектакъла с изявени женски персонажи. Намалението важи за представленията до края на май и не е обвързано с ограничение в броя на билетите, защото историите на жените са универсални, човешки и споделени.

15-те заглавия, за които Народният театър предлага отстъпка, са сред най-любимите на публиката: "Медея", "Частици Жена", "Хеда Габлер", "Театър", "Бележките под линия", "Две", "О, ти която и да си", "Русалка", "Пътят към Афродита", "Жената конбини", "Цветът на дълбоките води", "Неведение", "Последният час на Мерилин Монро", "Куклен дом – втора част" и "Едни момичета".

В главните роли в тези спектакли се превъплъщават едни от водещите актриси на Народния театър, които оформят силни и многопластови женски образи. Именно тези превъплъщения свързват класическата и съвременната драматургия в общ разговор за мястото на жената днес.

Отвъд традиционните представи за празника на жената и празника на майката, тази кампания насочва вниманието към жената като личност. Това е покана както към жените, които ще изберат вечер в театъра като личен жест към себе си, така и към онези, които ще я споделят с приятелки, със семейството или с любим човек. Покана и към мъжете, които искат да подарят не просто подарък, а преживяване на жената до себе си. А също и към компаниите, които желаят да направят специален комплимент на своите служителки.

Билети с отстъпка от 15% за 15-те представления могат да бъдат закупени само в периода от 5 до 8 март включително. Намалението важи при продажба на билети на каса, както и онлайн с промокод HERSTORY15. Програмата на Народния театър за предстоящите месеци можете да видите тук: https://nationaltheatre.bg/bg/programa.