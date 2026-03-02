Испания блокира американски удари по Иран и изгони самолети от базите си

Испания забрани използването на своите военни бази за удари по ирански цели, което доведе до незабавното изтегляне на американските самолети, разположени в страната. Според данни от FlightRadar24, петнадесет американски самолета, предимно танкери за въздушно дозареждане Boeing KC-135 Stratotanker, напуснаха базите Рота и Морон в южна Испания. Най-малко седем от тези самолети бяха засечени при кацане в авиобаза Рамщайн в Германия, а останалите бяха пренасочени над южна Франция или други дестинации.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че базите на страната, макар и съвместно оперирани с американците, остават под испански суверенитет и няма да бъдат използвани за операции извън предварително договорените условия или в нарушение на Хартата на ООН. Министърът на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че самолетите, напуснали Испания, са били постоянно разположени там. FlightRadar24 показва, че девет танкера са излетели от базата Морон и два от Рота, като още четири полета от Рота са следвали несъобщени маршрути.

Испанският премиер Педро Санчес осъди едностранните удари по Иран, описвайки ги като ескалация, която подкопава международната стабилност. Той подчерта, че противопоставянето на репресивен режим не оправдава опасна военна намеса и отбеляза широките рискове, породени както от иранските ракетни удари по страните от Залива, така и от израелските въздушни атаки в Ливан. Санчес повтори, че „насилието поражда само повече насилие“, позиционирайки Испания като твърд европейски критик на американските и израелските военни действия, като същевременно осъди и иранската агресия в региона.

Тази позиция предизвика критики от израелския външен министър Гидеон Саар, който обвини Испания, че застава на страната на Иран. Албарес отхвърли твърдението като „абсурдно и нелепо“, потвърждавайки последователния външнополитически подход на Испания в съответствие с международното право. Иранското посолство в Мадрид приветства позицията на страната, посочвайки, че тя е в съответствие с принципите на ООН.

Отказът на Испания е в контраст с подхода на Обединеното кралство, което първоначално се колебаеше, но впоследствие разреши на САЩ да извършват операции от британските бази, което премиерът Киър Стармър определи като „колективна самоотбрана“. В рамките на Европейския съюз Испания остава изключение, тъй като другите държави-членки осъдиха иранските атаки, без обаче директно да коментират ударите на САЩ и Израел. В съвместно изявление, подписано от върховния представител Кая Калас и всички 27 страни членки, се подчертава защитата на цивилното население и спазването на международното право, но не се прави препратка към първоначалните удари по Иран.

С решителните си действия Испания засили своя суверенитет върху националните военни съоръжения и ясно показа, че участие в едностранни военни операции срещу Иран не е позволено. Правителствената позиция беше оценена положително за приоритизирането на международното право и опита да се намали рискът от допълнителна ескалация в вече напрегнатия Близък изток.