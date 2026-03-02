Асен Златев: Българските щанги са пред закриване

Съществуването на вдигането на тежести в България е поставено под огромна заплаха от фалит и закриване. За това алармираха членовете на Управителния съвет на родната федерация (БФВТ), които обявиха, че организират протест в четвъртък от 12:30 часа пред Министерството на младежта и спорта. По думите им административен блокаж може да остави националите без лиценз и да ги превърне в свободни агенти.

Опасност от загуба на лиценз

Според ръководството има реална опасност федерацията да загуби лиценза си, което ще доведе до невъзможност за участие на българските състезатели на европейски и световни първенства. Изходът от патовата ситуация е или досегашният президент Стефан Ботев да подаде оставка, или треньорът Пламен Братойчев да оттегли жалбата си срещу избора на Асен Златев за председател от края на миналата година.

"В момента главният ни проблем е приемането на отчета на федерация. Вторият проблем е жалбата, която може да се влачи до безкрай. Сега обаче ни чакат европейско и световно първенство. Ако тази жалба не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми", заяви Асен Златев, цитиран от БТА. Той бе категоричен, че ситуацията не е плод на междуличностен конфликт със Стефан Ботев, а опит да се спаси спортът.

Финансов колапс и спрени права

Генералният секретар на федерацията Марин Милашки подчерта, че има споразумение със спортното министерство за целево финансиране на европейското първенство в Грузия, но средствата са обвързани със запазването на лиценза.

"Ако федерацията остане без лиценз, българските щангисти стават свободни агенти и ще могат да отидат да се състезават за всяка друга държава по света. Въпросът е дали не се прави умишлено това да се фалира федерацията", посочи Николай Жейнов, мениджър на олимпийския шампион Карлос Насар. По думите му в момента националите нямат дори спортни екипи, а работата им се саботира. Жейнов разкри още, че в петък са провели среща със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев и заместника му проф. Даниела Дашева, за да не бъдат изгонени щангистите от тренировъчната база край Варна.

Искания за законови промени

Бившият световен шампион Златан Ванев добави, че заради липсата на вписване на промените в устава, Управителният съвет няма никакъв реален контрол над харчовете, които се извършват еднолично от Стефан Ботев. "В момента ние нямаме дори пари за витамини", допълни Радослав Атанасов.

Като дългосрочно решение Асен Златев посочи необходимостта от създаване на спортен арбитраж. "Ще изискваме промени в Закона за физическото възпитание и спорта, с които да се ограничат възможности за блокирането на работата на федерациите", завърши Златев, призовавайки всички, които милеят за родните щанги, да се включат в предстоящия протест.