Съпругата на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес е издъхнала от раните си, получени при съвместната американско-израелска атака.

79-годишната Мансурех Ходжасте Багерзаде е била в кома от събота, когато при ударите беше убит Хаменей, предаде агенция „Тасним“.

Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Удари бяха нанесени по столицата на Иран - Техеран, и по най-големите градове в страната. Веднага след ударите Корпусът на стражите на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Бе съобщено за изстрелване на ракети и безпилотни самолети от страна на Иран срещу Израел и военни бази на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.

На 1 март иранските държавни медии съобщиха, че върховният лидер Али Хаменей е бил убит в събота, 28 февруари, в резултат на израелски и американски удари. Отбелязаха, че Хаменей е починал, докато е "изпълнявал служебните си задължения и бил на работното си място“. Обявени бяха 40 дни национален траур.



Международната общност реагира разнопосочно на новината за смъртта на Хаменей. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнованията си към иранския народ, заявявайки, че е "натъжен" от новината. В същото време Китай и Русия осъдиха действията като „сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Иран“, докато Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху приветстваха новината, определяйки я като възможност за промяна в Иран. Тези реакции подчертават геополитическото значение на събитието и потенциалните последици за световния ред.