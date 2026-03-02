  • Instagram
„Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в TikTok за 48 часа

„Bangaranga“ с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в TikTok за 48 часа
Песента „Bangaranga“, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“, се радва на силен международен отзвук още в първите часове след официалното ѝ представяне. Само за два дни видеото от премиерата на песента по време на националната селекция, излъчена по БНТ 1, се превърна в най-гледаното сред всички конкурсни песни, публикувани в официалните Instagram и TikTok канали на песенния конкурс.

„Bangaranga“ отчита над 3,4 милиона гледания и повече от 55 000 реакции в Instagram, както и 3 милиона гледания в платформата TikTok, което я поставя на първо място по интерес сред тазгодишните участници. Освен високия брой гледания, песента предизвиква и силен позитивен отклик сред феновете, които активно споделят своите впечатления и подкрепа в социалните мрежи.

Песента, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“, бе избрана чрез комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите, гласували чрез официалната платформа eurovision2026.bg. Музиката и текстът на „Bangaranga“ са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).

DARA ще представи България на сцената на конкурса на 14 май по време на втория полуфинал във Виена.




