Четвърти американски военнослужещ загина след ирански атаки в региона

Четвърти военнослужещ от САЩ е загинал вследствие на наранявания, получени по време на първите ирански удари в региона, съобщи американската армия в понеделник. Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), към 7:30 ч. на 2 март общо четирима американци са загинали при изпълнение на служебния си дълг. Последната жертва е била тежко ранена по време на първата вълна от ирански удари и по-късно е починала от получените наранявания. Смъртните случаи са настъпили по време на същата атака в Кувейт, която отне живота на още трима американски военнослужещи, според източник, запознат със ситуацията. Имената на загиналите ще останат конфиденциални за 24 часа след уведомяване на техните близки.

CENTCOM подчерта, че бойниte операции продължават и усилията за реакция са в ход. Командването също изясни отделен инцидент с три американски изтребителя F-15, които по погрешка са били свалени от кувейтската противовъздушна отбрана. Самолетите са били погрешно идентифицирани като заплаха, но всичките шестима членове на екипажите са катапултирали безопасно и са в стабилно състояние. Американските власти потвърдиха, че това е инцидент с приятелски огън и няма връзка с иранските атаки.

Продължаващите враждебни действия в региона доведоха до жертви сред коалиционните сили, като американското командване отново подчерта ангажимента си да продължи оперативните отговори, като същевременно гарантира безопасността на останалия персонал. Ситуацията остава изключително динамична, като както бойните, така и предпазните мерки се наблюдават активно.