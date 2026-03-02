  • Instagram
Румен Радев обяви с кого ще се яви на изборите

Румен Радев обяви с кого ще се яви на изборите
Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) обяви, че влиза в коалиция с "Прогресивна България" за предсрочните парламентарни избори.

За да я регистрат за предстоящия на 19 април вот, днес в Централната избирателна комисия отидоха Гълъб Донев и Димитър Стоянов. В коалицията влизат три формации - ПП „Социалдемократи”, ПП „Социалдемократическа партия” и ПП „Движение нашият народ”.

Преди дни Радев обяви, че „за партия няма време, защото правенето на такава щяло да е "на ръба на законовия срок”. Досегашният държавен глава заяви, че ще се бори за мнозинство в парламента, както и „срещу модела Борисов-Пеевски”.

До този момент документи в ЦИК са подали от ГЕРБ-СДС, „Възраждане”, ДПС, „БСП-Обединена левица”, ИТН и „Величие”.

Припомняме, че на 19 януари президентът (2017-2026 г.) подаде оставката си, а след приемането ѝ от Конституционния съд постът на държавен глава беше поет от Илияна Йотова.

