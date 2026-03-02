Иранските атаки в Персийския залив предизвикаха глобален газов шок и повишаване на цените

QatarEnergy преустанови производството на втечнен природен газ (LNG) и свързани продукти след удари от ирански дронове по съоръженията в индустриалните градове Рас Лафан и Месаид. Държавната компания определи спирането като предпазна мярка и посочи, че допълнителни актуализации ще бъдат публикувани, когато ситуацията стане по-ясна. Катарското министерство на отбраната потвърди, че дронове, изстреляни от Иран, са поразили енергийско съоръжение в Рас Лафан и воден резервоар в електроцентрала в Месаид. Жертви не са съобщени.

Засегнатият сектор има влияние далеч отвъд границите на Катар. Страната е сред водещите износители на LNG в света и се очаква да осигури приблизително една четвърт от прогнозирания ръст на глобалното предлагане на втечнен газ през следващото десетилетие. Комплексът в Рас Лафан, често наричан глобален център на производството на LNG, има износен капацитет около 77 милиона тона годишно, което го прави най-големия терминал от този вид в света. Освен LNG, съоръжението включва производство на LPG, етан, сяра и природни газови течности.

Продължителното спиране на работа в Рас Лафан може да има отражение върху международните газови пазари, особено в Азия и Европа, където Катар доставя количества по дългосрочни договори. Проливът Ормуз, през който преминава почти целият катарски LNG износ, вече е с ограничен достъп заради регионалния конфликт, което засилва опасенията за потока на доставките. От началото на ескалацията на 28 февруари товаро-разтоварните операции с LNG са продължили, въпреки че нито един кораб не е преминал през пролива. Данни за проследяване на плавателни съдове показват, че три LNG танкера са били акостирани в Рас Лафан по-рано през деня.

Последните удари подчертават по-широка тенденция на атаки върху енергийната инфраструктура в Персийския залив. Рафинерията на Saudi Aramco в Рас Танура също е била принудена да спре работа след нападение с дрон. Анализатори смятат, че стратегията цели да оказва натиск върху регионалните производители чрез поразяване на критични съоръжения, увеличавайки волатилността на глобалните енергийни пазари и оказвайки допълнителен възходящ натиск върху цените на петрола и газа.