Британска база в Кипър атакувана с ирански дрон, започват евакуации

Безпилотен дрон ударибазата на RAF Акротири на Великобритания в Кипър малко след полунощ в неделя, поразявайки пистата, предизвиквайки евакуации. Британски и кипърски официални лица заявиха, че инцидентът е причинил материални щети и няма пострадали. В следващите часове два допълнителни безпилотни летателни апарата, насочени към базата, бяха прихванати, което властите описаха като продължаващи атаки в третия ден от конфликта в Близкия изток.

Министерството на отбраната на Великобритания потвърди, че силите са реагирали незабавно, като подчерта, че нивата на защита в базата са на най-високото си ниво. Въпреки че противодроновите системи са били засилени през последните дни, те не са успели да предотвратят първоначалния удар. Сирени се чуха в понеделник, а очевидци съобщиха за излитане на самолети от базата. Жителите на близките райони бяха посъветвани да останат на закрито, докато членовете на семействата на британския персонал бяха преместени на други места на острова като мярка за безопасност. В Лимасол бе открит спешен център за прием на цивилни, напускащи близките села.

Президентът на Кипър Никос Христодулидес заяви, че дронът е ирански модел Шахед, който е причинил леки щети при сблъсъка с военните съоръжения в 12:03 ч. той подчерта, че Кипър не участва във военни операции и няма намерение да се въвлича. Властите на острова активираха плановете за гражданска защита, поставиха службите на повишена готовност и започнаха да информират гражданите за защитни мерки. Местните официални лица описаха паника сред жителите след експлозията и сирените за въздушна тревога.

Произходът на дрона все още не е официално установен. Възможно е той да е изстрелян директно от Иран, но властите не изключват участие на регионални групи, съюзени с Техеран. Ударът се случи няколко часа след като Великобритания се съгласи да позволи на САЩ да използват британските бази за това, което беше описано като ограничени отбранителни операции, насочени срещу ирански ракетни складове и пускови установки. Официални лица обаче посочиха, че времевите рамки на полетите предполагат, че дронът може да е бил изстрелян преди премиерът Киър Стармър публично да потвърди решението.

Стармър заяви, че Великобритания няма да участва пряко в ударите, като подчерта, че достъпът до базите е предоставен изключително за противодействие на ракетни заплахи, застрашаващи цивилни и британски граждани. САЩ обмислят използването на Феърфорд в Глостършър и Диего Гарсия в Индийския океан за операции с бомбардировачи B-2 стелт. Външният министър на Великобритания Йвет Купър отбеляза, че въпреки че Вашингтон не е поискал конкретно достъп до Акротири, Иран изглежда възприема Великобритания като съюзник на действията на САЩ. Тя добави, че над 100 000 от приблизително 300 000 британски граждани в региона са се регистрирали при властите.

Акротири, една от двете суверенни британски бази, запазени след независимостта на Кипър през 1960 г., служи като оперативен център за разполагането на сили в Близкия изток и обучение на бързи изтребители. Последният път, когато базата е била атакувана, е през 1980-те години. Тя е част от британска територия от 99 квадратни мили, включваща ключова разузнавателна инфраструктура. Великобритания наскоро засили присъствието си там в очакване на потенциална регионална ескалация.

Европейските лидери реагираха бързо. Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Кипър, а европейски официални лица предположиха, че Техеран може да се опитва да разшири конфликта, включвайки европейски държави. Въпреки че Кипър не е член на НАТО, той е защитен по клаузата за взаимна отбрана на ЕС. Гърция обяви, че ще изпрати два фрегата, включително един с противодронови способности, заедно с два изтребителя F-16, за да подкрепи острова след това, което определи като непровокирани атаки.

Враждебните действия в региона се засилиха след ударите на САЩ и Израел по Иран и убийството на Върховния лидер аятолах Али Хаменей.