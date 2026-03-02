Всички, които са натрупали 40 години трудов стаж и се пенсионират, се оказва, че ще трябва да продължат да работят

Главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев изрази притеснение относно прибързаните промени в пенсионното законодателство. В интервю пред БНР той заяви, че е изненадващо ускоряването на измененията в Кодекс за социално осигуряване (КСО), след като през миналата година не е била приета пътната карта за реформа.

По думите му гласуването на текстовете е било отложено, но остава притеснението, че се предприемат съществени промени без широка обществена подкрепа, задълбочени финансови анализи и достатъчно аргументи. Според синдиката подобен подход не е подходящ при реформиране на толкова ключов закон, засягащ пенсионната система.

От КТ "Подкрепа“ са започнали анкета, посветена на пенсионното осигуряване. До момента над 600 души са я попълнили, като въпросниците са достъпни на фейсбук страницата на синдиката. Проучването е отворено за всички граждани, независимо дали са членове на организацията.

Темата за пенсионната система отново излиза на преден план заради предложените промени в КСО и въвеждането на т.нар. мултифондове, които достигнаха до второ четене в Народното събрание, но бяха отложени за разглеждане през тази седмица.

Кацарчев подчерта, че е необходимо да се направи цялостна оценка на трите стълба на пенсионната реформа, въведени през 2004 г. По думите му резултатите за хората, които в момента се пенсионират и получават доходи от два източника, не са обнадеждаващи. Синдикатът е проиграл различни сценарии за доходност по личните партиди и предстои да представи изчисления за размера на бъдещите пенсии.

"Всички, които са работили 40 години и спират да работят, се оказва, че трябва да продължат да трупат осигурителен стаж. За нас това не е приемливо“, заяви той.

По отношение на увеличението на заплатите с 5% съгласно удължителния бюджет, Кацарчев посочи, че повечето администрации са приложили ръста, но има и такива, които не са го направили. Според него това няма да бъде достатъчно за овладяване на социалното напрежение на фона на нарастващите цени и увеличението на разходите за електроенергия.

"Доходите изостават втора година. Предишното правителство трябваше да приеме бюджета, служебното да го изпълнява, а новото да го коригира. Хората не трябва да бъдат заложници“, коментира още Атанас Кацарчев.