Крум Зарков при регистрацията в ЦИК: На тези избори целта ни е да внесем една нова вълна от солидарност, справедливост и мир

Влизаме в тези избори с ясното съзнание, че най-голямата ни отговорност е да върнем доверието. Но не просто доверието в Българската социалистическа партия. А доверието на хората в България, че социалната отговорност на държавата не е нашето минало, а е нашето бъдеще.

Влизаме в тази надпревара, за да укрепим позициите на хората на труда, на онези, които със своя труд създават богатството на тази страна. Да им вдъхнем увереност, че заедно с тяхната борба, олигархично-мафиотския модел в България ще си отиде. На негово място да изградим държава, в която никое дете не се конкурира за място в детската градина; в която нито едно семейство не си ляга на студено, а в която благата, за които се трудим, се разпределят справедливо, вместо да се ограбват.

Държавата е длъжна да изгради системите си така, че публичните ни блага се разпределят справедливо. Така че нито един гражданин на България да не бъде лишен от достъп до образование, здравеопазване, дом, научни постижения, транспорт, чисти вода, въздух и храна.

Трябва ясно да заявим и нещо друго: нашите сънародници – турци, роми, помаци, арменци, евреи и всички общности в България не са числа в нечий тефтер. Те са равноправни граждани. Техните надежди, страхове и мечти са част от общата ни съдба.

Към сънародниците ни в чужбина – тези, които по една или друга причина напуснаха страната ни. Искаме да изградим една България, към която да се връщат не от носталгия, а от убеждение. Една България, в която се събуждаш с желание за участие, живееш с достойнство и заспиваш с увереността, че нещата зависят от теб.

Целта ни е да внесем една нова вълна от солидарност, справедливост и мир. Общество, в което достойният живот ще е право на всеки.



