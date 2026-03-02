20 млади волейболисти са загинали при удар по иранска спортна зала

Иранските медии съобщиха, че през уикенда е била нападната спортна зала в южния град Ламерд, наред с други съоръжения, при което са загинали 20 млади волейболисти и са ранени още над 100 души.

Информацията беше съобщена за първи път от телевизионния канал Ал-Маядин, позовавайки се на местни източници, а по-късно беше потвърдена и от други медии.

Нападението е станало в провинция Фарс и според същите източници сред жертвите са били деца, които са били в залата по време на нападението. Първоначалните съобщения говореха за повече от 15 смъртни случая, но по-късно броят на жертвите нарастна.

Международната федерация по волейбол (FIVB) също реагира на инцидента, изразявайки дълбока загриженост и осъждайки смъртта на младите спортисти.

В изявлението се казва, че FIVB е „шокирана и изключително обезпокоена от съобщенията, че няколко млади волейболисти в Иран са загубили живота си поради влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток и по-широкия регион“.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите и на всички засегнати от тази развиваща се криза“, се казва в изявлението.

В него се добавя, че десетки хиляди членове на волейболната общност в региона са били изселени и са изправени пред несигурно бъдеще.

FIVB е създала специална работна група за координиране на хуманитарната помощ в реално време и за гарантиране на безопасността на волейболистите, треньорите, техническия персонал и доброволците в засегнатия район, в сътрудничество с правителства, неправителствени организации и други съответни организации.