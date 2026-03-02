Крум Зарков: БСП ще участва в бъдещия парламент

Българската социалистическа партия ще участва в следващия парламент, заяви председателят на партията Крум Зарков при подаването на документите за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори, насрочени за април. Информацията беше разпространена от информационна агенция БГНЕС.

Според съобщението, представителите на БСП са внесли в Централната избирателна комисия общо 7930 подписа в подкрепа на регистрацията. Зарков говори пред журналисти след подаването на документите.

В изявлението си той подчерта идеологическите ориентири на партията и заяви: „Нашите принципи са ясни – те са социалистически - справедливост, солидарност, свобода. Край на очевидните предателства.“ По думите му реализирането на подобни принципи е силно затруднено в среда на военни конфликти и нестабилност.

На въпрос за социологически проучвания, които според публикацията поставят БСП под четирипроцентната бариера за влизане в парламента, Зарков отговори, че не изпитва притеснения. „Нямам никакви притеснения. В страната има мобилизация на българските социалисти“, посочи той, цитиран от БГНЕС.

По темата за възможни коалиционни формати лидерът на левицата заяви, че е рано да се говори за конкретни партньори. „Рано е да се говори за коалиционни партньори, който споделя нашите принципи и цели, е добре дошъл“, каза Зарков в отговор на журналистически въпрос.

В изявлението си той коментира и ескалацията на напрежението в Близкия изток, като акцентира върху нуждата от навременна информация от страна на българските власти, за да не се създава допълнително обществено напрежение. „Българските власти са длъжни да дават информация, за да не се притеснява обществото“, заяви председателят на БСП.

Зарков определи евентуална нова мащабна война в региона като негативна за всички страни и призова институциите към премерен подход. „Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, добави той, според публикацията на БГНЕС. В текста се посочва още, че Консултативният съвет за национална сигурност може да бъде свикан при преценка на държавното ръководство за необходимост от подобна стъпка.