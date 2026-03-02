Без Пеевски: Депутати регистрираха ДПС-Ново начало за изборите
ДПС-Ново начало се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.
„Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори
Подписите в ЦИК внесоха Искра Михайлова-Копарова, Ертен Анисова, Станислав Анастасов, Халил Летифов, Радослав Ревански и Ерол Мюмюн.
