Без Пеевски: Депутати регистрираха ДПС-Ново начало за изборите

Без Пеевски: Депутати регистрираха ДПС-Ново начало за изборите
ДПС-Ново начало се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

„Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори

Подписите в ЦИК внесоха Искра Михайлова-Копарова, Ертен Анисова, Станислав Анастасов, Халил Летифов, Радослав Ревански и Ерол Мюмюн.

