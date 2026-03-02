България сред държавите с най-много активни разследвания на Европрокуратурата

България попада сред държавите с най-голям брой активни разследвания на Европейската прокуратура към 31 декември 2025 година. Според данни, цитирани в публикация на Българското национално радио, у нас са отчетени 267 активни разследвания, което поставя страната на четвърто място сред участващите държави членки.По брой активни дела начело е Италия с 991 разследвания. Следват Румъния с 535 и Германия с 361, а България е непосредствено след тях. Данните са представени като част от годишния доклад на Европейската прокуратура, който обобщава работата ѝ в държавите членки, участващи в механизма.

Въпреки високия брой текущи случаи, България не е сред лидерите по общ размер на оценените щети. Посочената стойност на разследваните вреди у нас е 1,7 милиарда евро, което прави средно по 6,4 милиона евро на случай. За сравнение, в Италия оценените щети достигат 28,71 милиарда евро. Следват Германия с 5,77 милиарда евро и Франция с 5,94 милиарда евро.

На ниво Европейски съюз общата оценена вреда е 67,27 милиарда евро, като средната стойност на случай е 18,7 милиона евро. Към края на 2025 година Европейската прокуратура отчита 3602 активни разследвания в участващите държави членки.

Разпределението по видове престъпления показва, че в България преобладават разследванията, свързани с разходни измами, тоест предполагаеми злоупотреби при разходването на средства от европейски програми и фондове. Цитираните данни сочат 244 случая на разходни измами, 18 случая на измами с данък върху добавената стойност и мита или други приходни измами, както и 16 случая на корупция в рамките на разходни измами.

На европейско ниво картината е различна: приходните измами, свързани с данък върху добавената стойност и мита, формират най-големия дял от оценените щети. Според данните, цитирани в материала, те надхвърлят 45 милиарда евро и представляват над 67 процента от общата оценена вреда.

През 2025 година в България са образувани 82 нови разследвания по получени сигнали, като прогнозната щета по тях е 702 милиона евро. В сравнение, в Италия новооткритите случаи са 240, а прогнозните щети по тях са 23,5 милиарда евро. В Германия са посочени 153 нови случая с оценени щети за 1,86 милиарда евро.

В годишния доклад, цитиран от Българското национално радио, е даден и конкретен пример за разследване в България: повдигнато през януари миналата година обвинение от Европейската прокуратура в София срещу трима заподозрени по дело за измама при обществена поръчка, свързана с европейско финансиране на стойност над 94,5 милиона евро. Случаят е свързан с проектиране и изграждане на сигнализационни и телекомуникационни системи по железопътния участък Пловдив – Бургас.

Според изложената информация договорът е възложен на консорциум от четири компании. Обвиненията са срещу двама мениджъри на италианска компания и управител на българска компания, част от консорциума. Като обвиняем е посочен и бивш генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

По данни от разследването представители на консорциума са подали невярна информация до Национална компания „Железопътна инфраструктура“, за да осигурят достъп до европейско финансиране. Твърдяло се е, че една от компаниите има предходен опит с определени системи, което според разследващите не отговаря на истината. Посочва се още, че бившият генерален директор е подписал договора и е одобрил плащанията, въпреки че според разследването е знаел за невярната информация. В материала се твърди и че консорциумът е прехвърлил ангажимента си на австрийска компания, която преди това е била отстранена от процедурата заради неизпълнение на техническите изисквания.

Данните в доклада очертават тенденция: България остава сред държавите с голям брой активни разследвания, но с по-ниска средна стойност на оценените щети на случай спрямо общото европейско равнище. В същото време преобладаването на разходните измами насочва вниманието към рисковете при управлението и контрола на европейските програми и проекти.