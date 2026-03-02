Зеленчуците с рекорден скок: Пипер, тиквички и краставици поскъпнаха над 100%

Потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица в размер на 57 евро. За същия период на миналата година тя е била 53 евро, което означава увеличение от 4 евро. Това каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в сградата на Министерския съвет.

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици. От началото на годината поскъпването при тях е с над 100%. Само с 40 евроцента е поскъпването при лимоните от началото на годината. Цените на доматите също са доста високи и от 1 януари до днес, е 17 евроцента. Пилешкото месо също поскъпва.

Спрямо същия период на миналата година потребителската кошница на едро е струвала 53 евро. Разликата, по думите на Владимир Иванов, се дължи изцяло на плодовете и зеленчуците.

Характерните за сезона продукти като картофи, зеле, моркови и лук са с добро предлагане и отчитат минимални колебания – между 2 и 3 процента от началото на годината.

При основните хранителни продукти се отчита сериозна стабилизация. Захарта, фасулът, оризът и брашното са с леки намаления спрямо началото на годината. Яйцата са на нивата от началото на годината. Пазарът на олио е стабилен, без съществени изменения, въпреки влиянието на процесите в Южна Америка.

Свинското месо е поевтиняло с 0,32 евро от началото на годината, докато пилешкото е поскъпнало с 8 процента. Кашкавалът е поскъпнал с 0,18 евро, а маслото - с 0,17 евро.

На годишна база потребителската кошница е с 4 евро по-скъпа спрямо същия период на миналата година - 57 евро сега при 53 евро тогава. Миналата седмица разликата е била 5 евро. Иванов отбеляза, че увеличението се дължи основно на плодовете и зеленчуците, докато при повечето основни храни цените остават близки до нивата от предходната година.

На годишна база по-сериозно поскъпване се отчита при доматите - с 30 процента, краставиците - с 46 процента, тиквичките - със 100 процента, лимоните - с 69 процента, червен пипер - с 19 процента, зелен пипер - с 3 процента. При картофите се наблюдава понижение от 23 процента, при зелето - от 32 процента, при морковите - от 3 процента, а при лука - от 25 процента.

От основните хранителни продукти захарта поевтинява с 3 процента, фасулът с 11 процента, ориз - с 3 процента, а свинското месо с 1 процент. Прясното и киселото мляко запазват ценовите си нива. Пилешкото месо е с 6 процента нагоре, кашкавалът и сиренето - с по 5 процента, маслото - с 5 процента, олиото - с 2 процента, брашното - 3 процента. Яйцата отбелязват ръст от 37 процента на годишна база, като през миналата година цената им е била сравнително ниска - около 0,16 евро за брой, докато в момента е около 0,22 евро.

Иванов допълни, че наблюдаваме един стабилен и нормален пазар в условията на конкурентна среда, като основните предизвикателства остават недостатъчната ефективност и недостатъчното българско производство.